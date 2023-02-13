عرين الأسود توثّق عمليات إطلاق نار على مواقع وبؤر استيطانيّة

نشرت مجموعات عرين الأسود اليوم الإثنين، توثيقًا جديدًا لقيام مجاهديها بإطلاق النار على المواقع والبؤر الاستيطانيّة في الضفة الغربية.

وأكدت العرين في بيانها، إلى أنَّ هذه العمليات تأتي ردًا على جرائم الاحتلال في الضفة والقدس المحتلتين.

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ويُشار إلى أن هذه العمليات المصوّرة كانت يوم الجمعة الماضي بتاريخ 10/2/2023

عرين الأسود تنشر توثيق لإطلاق النار على مستوطنات الاحتلال#سوريا_تستغيث pic.twitter.com/3DeTzFob39 — فلسطين أون لايـن (@F24online) February 13, 2023

عرين الأسود تنشر توثيق لإطلاق النار على مستوطنات الاحتلال pic.twitter.com/MM7FxcG1Dm — فلسطين أون لايـن (@F24online) February 13, 2023

المصدر / فلسطين أون لاين