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بالفيديو عرين الأسود توثّق عمليات إطلاق نار على مواقع وبؤر استيطانيّة

13 فبراير 2023 . الساعة 21:55 بتوقيت القدس
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نشرت مجموعات عرين الأسود اليوم الإثنين، توثيقًا جديدًا لقيام مجاهديها بإطلاق النار على المواقع والبؤر الاستيطانيّة في الضفة الغربية.

وأكدت العرين في بيانها، إلى أنَّ هذه العمليات تأتي ردًا على جرائم الاحتلال في الضفة والقدس المحتلتين.

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ويُشار إلى أن هذه العمليات المصوّرة كانت يوم الجمعة الماضي بتاريخ 10/2/2023

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #نابلس #مواجهات #الشباب الثائر #عرين الأسود

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