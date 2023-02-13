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تعرّف إلى تفاصيل الحالة الجوية خلال الفترة القادمة

13 فبراير 2023 . الساعة 21:25 بتوقيت القدس
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قال الراصد الجوي ليث العلّامي، اليوم الإثنين، إن الفرصة مهيئة بشكل متواضع لهطول زخات محلية من الأمطار مع استمرار غياب المنخفضات الرئيسة.

وأضـاف العلامي في تصريحات صحفية، أن "الحالة الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة عبارة عن أجواء باردة حتى نهاية الأسبوع صفتها الأساسية هي البرودة حيث تنخفض درجات الحرارة خاصة مع ساعات المساء حتى الصباح الباكر تكون درجتين في المناطق الجبلية ومن 7-9 درجات في المناطق المنخفضة".

وأوضح أن يومي الأربعاء والخميس تكون هناك فرصة لسقوط زخات محلية متفرّقة من الأمطار في بعض المناطق وهي أمطار أقل انتظامًا وكميًة مقارنة مع المنخفض الماضي وتكون ذات طابع محلي.

ولفت إلى أنه خلال الأسبوع المقبل سيكون هناك ارتفاعًا على درجات الحرارة وتوقعات بعيدة نوعًا ما لوجود منخفضات خلال الأسبوع القادم والله تعالى أعلى وأعلم.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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