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"بيرقدار" التركية تحلّق 1215 ساعة في أجواء مناطق الزلزال

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منذ اليوم الأول لوقوع الزلزال

"بيرقدار" التركية تحلّق 1215 ساعة في أجواء مناطق الزلزال

13 فبراير 2023 . الساعة 20:41 بتوقيت القدس
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حلّقت طائرات "بيرقدار" المسيرة تركية الصنع، في أجواء مناطق الزلزال، لمدة ألف و215 ساعة و58 دقيقة، منذ اليوم الأول للزلزال.

وأفاد بيان لشركة "بايكار" التركية المصنعة للطائرات، أن طائرتيها "بيرقدار أقنجي" و"بيرقدار تي بي2" واصلتا منذ اليوم لوقوع الزلزال، التحليق في أجواء مناطق الزلزال، للمساهمة في مكافحة آثار الكارثة.

وأوضح البيان أن 9 مسيرات "أقنجي" و35 "بيرقدار تي بي2" بحوزة القوات المسلّحة ووزارة الداخلية، ساهمتا في تسجيل حجم الأضرار ورسم الخرائط في مناطق الزلزال.

وأعربت "بايكار" عن تضامنها مع الشعب التركي ووقوفها بجانبه.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزّات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

المصدر / الأناضول
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#تركيا #سوريا #زلزال #بيرقدار

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