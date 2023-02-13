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بالصور إضاءة شموع بغزة تضامنًا مع ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

13 فبراير 2023 . الساعة 20:09 بتوقيت القدس
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جانب من الوقفة (تصوير/ ياسر قديح)

أضاء فلسطينيون من بينهم أطفال، مساء الإثنين، شموعًا خلال وقفة في مدينة غزة تضامنًا مع ضحايا الزلزال المدمِّر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا.

وتجمّع عشرات الفلسطينيين، في ساحة مقر بلدية مدينة غزة، في وقفة تضامنية، ورفعوا لافتات كُتب على بعضها: "نعتصر ألمًا لمصابكم"، و"قلوبنا معكم"، و"مصابكم مصابنا".

ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمتها بلدية مدينة غزة، علمي فلسطين وتركيا.

وقال رئيس بلدية غزة، د. يحيى السراج: "نقف لنعرب عن تضامننا مع الشعبين التركي والسوري، ونعلن عن تبرّع موظفي البلدية (1326موظفًا) براتب يوم عمل واحد من شهر فبراير/شباط الجاري، للمتضرّرين في البلدين الشقيقين".

وأضاف، في كلمته خلال الوقفة: "في غزة نشعر بالحزن والألم لما حلّ في تركيا وسوريا، لأننا نعيش تحت الحصار والعدوان المستمر".

وتابع: "نقدّم التعازي للشعبين وللحكومتين السورية والتركية، ونتمنى الشفاء للمصابين".

وشدَّد السراج، على ضرورة "تقديم الجميع الدعم بكل الوسائل للشعبين لتخطي تلك المرحلة".

وفي 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزّات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#تركيا #غزة #سوريا #زلزال

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