مستشفى حمد يستقبل وفدًا قطريًا استعدادًا لإطلاق خدمات جديدة

استقبل مستشفى سمو الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية، والممول من صندوق قطر للتنمية اليوم، وفدًا طبيًا قطريًا، لإجراء عمليات (زراعة قوقعة) معقدة، وتدريب متقدم للطواقم الطبية والإدارية، إلى جانب التجهيز لإطلاق خدمات نوعية جديدة.

وضم الوفد الذي ترأسه د. خالد عبد الهادي العضو المنتدب، ونائب رئيس مجلس إدارة مستشفى حمد كلاً من د. عبد السلام القحطاني رئيس البرنامج القطري لزراعة القوقعة، وناصر النعيمي نائب رئيس مؤسسة حمد الطبية لقطاع الجودة، ود. طلال خضر استشاري أول رئيس قسم القدم السكرية في مؤسسة حمد الطبية، ود. عبد الله النعيمي استشاري أول في جراحة المسالك البولية، ود. عامر حوافظة رئيس قسم الأطراف الصناعية في مؤسسة حمد الطبية.

وقال عبد الهادي: "إن الزيارات التدريبية والتطويرية والتي ترعاها وزارة الصحة القطرية ومؤسسة حمد الطبية مشكورة، تهدف إلى الارتقاء بأداء الطواقم الطبية وتحسين جودة الخدمات المقدمة في مستشفى سمو الأمير الوالد الشيخ حمد في قطاع غزة، مما سيكون له بالغ الأثر في تحسين وصول المستفيدين للخدمات الصحية التي يحتاجونها في الوقت والمكان المناسبين".

وأوضح أن برنامج الزيارة يرتكز على تحقيق التنمية المستدامة في تخصصات التأهيل بمستشفى الأمير الوالد؛ بهدف مساعدة الأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة على استكمال مشوار الحياة، وتطوير جميع الخدمات والكادر الطبي عبر التعليم والتدريب، للوصول إلى خدمة عالية الجودة وحسب المعايير الدولية، وذلك عبر التوأمة مع مؤسسة حمد الطبية في جميع التخصصات، لمواكبة أي تقدم في مجال العلوم الصحية.

المصدر / فلسطين أون لاين