موعد رحيل ميسي ونيمار معاً عن باريس سان جيرمان

أكدت وسائل إعلام فرنسية أن نادي باريس سان جيرمان المنافس في الدوري الفرنسي لكرة القدم، يستعد لوداع نجميه الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار نهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة "فوت ميركاتو" الفرنسية، اليوم الإثنين، إن الملاك القطريين سئموا من تكرار سيناريو كل عام بتراجع نتائج الفريق بشكل مفاجئ من ناحية، واشتعال غرفة الملابس بمشاكل بين اللاعبين من ناحية أخرى.

وبينت الصحيفة أن قادة باريس سان جيرمان فعلوا كل شيء من أجل نيمار؛ ففي البداية حطموا الرقم القياسي لأغلى انتقال بإنفاق 222 مليون يورو في عام 2017، ثم سامحوه بعد إعلان رغبته في الرحيل في عام 2019، بل ومددوا عقده رغم كل النكسات المعروفة حتى عام 2027.

وأردفت الصحيفة أن إدارة سان جيرمان تبدو قد سئمت من رؤية نفس المشاكل تظهر، موسمًا بعد موسم، بغض النظر عن هوية المدرب، مشيرة إلى أن رئيس النادي، ناصر الخليفي، حذر من ذلك في يونيو/ حزيران الماضي.

وأكملت أن المستشار الرياضي لويس كامبوس فتح الباب قبل مدة أمام رحيل نيمار، خاصة أن البرازيلي بدا كأنه فهم أن كيليان مبابي يرحب برحيله ليصبح النجم الأول بالفريق، وتبع ذلك تسلسل متوتر بين اللاعبَين إلى حد ما في أغسطس/ آب الماضي، من أجل تحديد هوية منفذ ركلات الجزاء بالفريق.

وكشفت "فوت ميركاتو"، نقلًا عن مصادرها، أن المسؤولين عن النادي اتخذوا خيارهم لمستقبل نيمار، ويرغبون في مغادرته في نهاية الموسم، وعزز تلك الفرضية الأداء المخيب للآمال في الأسابيع الأخيرة للبرازيلي، ناهيك عن موقفه الإشكالي تجاه زملائه في الفريق خلال المباراة ضد موناكو.

ميسي يراوغ في تحديد مصيره

وواصلت الصحيفة قائلةً إن إدارة باريس سان جيرمان تؤرقها قضية مشتعلة أخرى، تتعلق بتمديد عقد ليونيل ميسي من عدمه، كاشفة النقاب عن اقتراب الطرفين من التمديد في أكثر من مناسبة، لكن ميسي تراجع عن التمديد.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن باريس سان جيرمان يواصل بذل قصارى جهده لتمديد عقد ميسي، لكنَّ شكوكًا غير معروفة سارت في رأس النجم الأرجنتيني.

وختمت بأن إدارة باريس سان جيرمان تواصل اتصالاتها مع ميسي لتمديد عقده؛ لكن نتائج الفريق في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا قد تغير رأي إدارة النادي، ليواجه ميسي نفس مصير نيمار.

يذكر أن باريس سان جيرمان خسر حتى الآن ثلاث مباريات وتعادل في واحدة من مبارياته السبع في الدوري منذ مطلع العام الجاري 2023، بالإضافة إلى إقصائه من دور الـ16 في كأس فرنسا أمام أولمبيك مارسيليا، ويواجه الفريق اختبارًا صعبًا الثلاثاء المقبل أمام بايرن ميونيخ في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وسط شكوك بمشاركة كيليان مبابي وليونيل ميسي بسبب الإصابة.

المصدر / وكالات