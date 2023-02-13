مقتل شاب سوري بحادث سير بعد إنقاذه 3 أشخاص من تحت الأنقاض

في قصة مأساوية جديدة من قصص الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، قُتل الشاب السوري محمد العلي في حادث سير في ولاية بورصة التركية.

الشاب العلي كان عائدًا لمكان إقامته بعد مشاركته في أعمال الإنقاذ بشكل تطوعي في مدينة مرعش جنوب تركيا وقد ساهم بإخراج 3 أشخاص من تحت الأنقاض.

والعلي شاب سوري لجأ وأسرته لتركيا هربًا من حالة الحرب المستعرة في سوريا.

وتجاوزت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا 36 ألفًا على إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمّرة في البلدين، مع استمرار العثور على ناجين رغم مرور أسبوع على الكارثة.

وفي اليوم السابع للزلزال الذي وقع فجر الإثنين الماضي تجاوز عدد قتلاه في تركيا 31 ألفًا و643 شخصًا، في حين وصل عدد القتلى في سوريا إلى نحو 4574 شخصًا.

المصدر / فلسطين أون لاين