مقتل جندي بعملية فدائية في القدس المحتلة

قُتل جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي على إثر إصابته بجراح حرجة خلال عملية فدائية عند حاجز مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

وتضاربت الأنباء الواردة من وسائل الإعلام العبرية حول طبيعة العملية.

وأفادت القناة 14 العبرية، بإصابة جندي بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار بالقرب من حاجز شعفاط في القدس، مشيرة أنه تم إطلاق النار على المنفذ.

فيما قالت وسائل إعلام عبرية: "خلال عملية تفتيش أحد الباصات صعد اثنان من الجنود للتفتيش، قام شاب فلسطيني بطعن أحد الجنود".

وأشارت إلى أنَّ حالة منفذ العملية طفيفة وتم اعتقاله، في حين أن الجندي المصاب حالته حرجة جدا وغير مستقرة.

وألمحت مصادر عبرية أنَّ الجندي أُصيب برصاص زميله، معلنة عن مقتله في وقت لاحق.

وزعمت أن المنفذ من مخيم شعفاط يبلغ من العمر (13 عامًا).

وتُعد هذه العملية الثانية خلال ساعات المساء، حيث سبقتها عملية طعن عند باب السلسة في المدينة المقدّسة، أدّت لإصابة مستوطنٍ بجراح وصفت بالطفيفة.





شاهد | اللحظات الأولى لتنفيذ عملية الطعن على حاجز مخيم شعفاط بالقدس pic.twitter.com/Dp7ziNe4VS — فلسطين أون لايـن (@F24online) February 13, 2023

شاهد | لحظة نقل الجندي المصاب إلى المشفى pic.twitter.com/xT3IBcSDQo — فلسطين أون لايـن (@F24online) February 13, 2023





المصدر / فلسطين أون لاين