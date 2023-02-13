حمادة: عملية الطعن بالقدس امتداد لثورة شعبنا أمام غطرسة الاحتلال

قال الناطق باسم حركة "حماس" عن مدينة القدس محمد حمادة إنّ عملية الطعن التي نفذت في القدس مساء اليوم، تأتي في سياق ردود شعبنا الطبيعية على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وامتدادًا لثورة شعبنا المتصاعدة في وجه الغطرسة والعدوان الإسرائيلي.

وأكد حمادة أنّ شعبنا سيواصل استهداف المستوطنين وجنود الاحتلال في كل أنحاء الوطن، ولن يقف صامتًا ودماء أبناء شعبنا وأطفالنا تزهق، وآخرهم الشهيد الفتى مثقال ريان والشهيد أمير بسطامي.

وأشار إلى أنّ استخفاف الاحتلال بمشاعر شعبنا وأمتنا ومواصلة تدنيس المسجد الأقصى المبارك وتصعيد الهجمة عليه وإعطاء المستوطنين الضوء الأخضر لممارسة كل ألوان الاعتداءات في باحاته، سيجعل عمليات المقاومة عادةً يتجرّع الاحتلال مرارتها يوميًّا أمام صمود وثبات وعنفوان شعبنا.

وأضاف أن استهداف الاحتلال لأهالي مدينة القدس وتضييق الخناق عليهم سيدفع للمزيد من مواجهته ومقاومته والتصدّي لعدوانه.

وتابع: "شعبنا الفلسطيني يعلم جيداً الطريق الذي سيلجم جرائم الاحتلال وعدوانه المستمر، وسيقف حاجزاً أمام سياسات الاحتلال ومخطّطاته التهويدية".

وشدّد على أن "شعبنا الفلسطيني سيقف خلف قضية الأسرى، وسيردع حكومة الاحتلال الصهيونية".

وأُصيب مستوطن، مساء اليوم الإثنين، في عملية طعن في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

واستنفرت قوات كبيرة للاحتلال في البلدة القديمة عقب عملية الطعن التي أسفرت عن إصابة مستوطن، وأغلقت أبواب المسجد الأقصى، واعتقلت فتى من داخل المسجد بعد اقتحامه، بزعم تنفيذه عملية الطعن.

وشهدت منطقة باب العامود بالقدس استنفارًا لقوات الاحتلال، بعد عملية الطعن.

المصدر / فلسطين أون لاين