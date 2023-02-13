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بدء أعمال إنشاء مدينة حاويات لمنكوبي الزلزال جنوبي تركيا

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بالصور بدء أعمال إنشاء مدينة حاويات لمنكوبي الزلزال جنوبي تركيا

13 فبراير 2023 . الساعة 17:21 بتوقيت القدس
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بدأت في ولاية عثمانية، جنوبي تركيا، أعمال إنشاء مدينة حاويات مخصصة لمنكوبي الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد، قبل أسبوع.

وباشرت فرق إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، ببناء مدينة الحاويات، على مساحة إجمالية قدرها 120 دونماً (الدونم يعادل ألف متر مربع).

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ومن المنتظر أن يتم نقل الحاويات المخصصة كمأوى للمنكوبين، إلى المنطقة عقب الانتهاء من أعمال البنى التحتية في أقرب وقت.

وسيتم نصب 1367 حاوية في المرحلة الأولى، وتبلغ مساحة كل واحدة منها 21 مترا مربعا، ومزودة بالمرافق الأساسية مثل المرحاض والحمام والتدفئة.

وفجر 6 فبراير/ شباط الجاري ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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المصدر / الأناضول
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#تركيا #زلزال #عثمانية #مدينة حاويات

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