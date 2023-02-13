الأسرى: لم نعد نحتمل استمرار التنكيل بنا

قرّرت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة، الشروع بسلسلة خطوات تبدأ بالعصيان وتنتهي بالإضراب المفتوح، ردًا على إجراءات وزير أمن الاحتلال القومي "إيتمار بن غفير" التنكيلية بحق الأسرى.

وأوضحت أن الإضراب المفتوح عن الطعام سيبدأ في الأول من شهر رمضان المبارك، قائلة: "سنخوض هذا الإضراب بمطالب موحدة وبقيادة موحدة".

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وأضافت: "حجم العدوان الذي نواجهه منذ بداية العام يتطلب من جميع أبناء شعبنا وقواه الحية إسنادنا بكافة الأدوات".

وأكملت اللجنة في بيانها: "على الجميع أن يلتقط رسالتنا هذه.. فلم نعد نحتمل استمرار التنكيل بنا".

المصدر / فلسطين أون لاين