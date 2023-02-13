دوريات كروية أوروبية تقف "لحظة صمت" تضامنا مع تركيا وسوريا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الاثنين، عن تنظيمه "لحظة صمت" في بداية 20 مباراة من دوريات أوروبية مختلفة، تضامنا مع ضحايا زلزال تركيا وسوريا.

وقال الإتحاد في بيان، إن "أربع مباريات من دوري أبطال أوروبا وثماني مباريات بالدوري الأوروبي وثماني مباريات أخرى في دوري المؤتمر الأوروبي ستشهد لحظة صمت تضامنا مع ضحايا الزلازل في تركيا وسوريا"، حسبما ذكرت شبكة "سي ان ان" الأمريكية.

وأضاف البيان: "خلال مراسم ما قبل المباراة وأثناء لحظة الصمت، سيتم عرض لافتة تذكارية على أرض الملعب مكتوب عليها رسالة (نحن معكم) باللغتين التركية والعربية".

كما ستعرض الرسالة أيضا من قبل محطات التلفاز وعلى شاشات عملاقة في كل ملعب، وفق البيان.

وأوضح الاتحاد أنه قدم تبرعا "أوليا" بقيمة 200 ألف يورو لدعم الجهود الإنسانية عقب الزلازل.

وأشار أن "شارات الذراع السوداء يمكن ارتداؤها وفقا لتقدير الفرق والحكام" في الدوريات المختلفة، حسب البيان.

وفجر 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

المصدر / فلسطين أون لاين