فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الأسرى: لم نعد نحتمل استمرار التنكيل بنا

لقاء مؤثر بين أب وطفله بعد إنقاذهما من تحت الأنقاض بولاية هطاي

طعن مستوطن في القدس المحتلة

دوريات كروية أوروبية تقف "لحظة صمت" تضامنا مع تركيا وسوريا

حماس: شرعنة البؤر الاستيطانية عدوانٌ جديد يتطلب تكاتف الجهود لمقاومته

رام الله: المحكمة العليا تصدر قرارًا بالإفراج الفوري عن مصعب اشتية

كتائب القسام تبث مشاهد من تصديها لطيران الاحتلال

مئات المعلمين يتظاهرون أمام مديريات التعليم في محافظات الضفة

غزة: الأوقاف تُطلق فعاليات أسبوع القدس العالمي

رينجرز يهدي منافسه هدفًا بعد تصرف غير رياضي

دوريات كروية أوروبية تقف "لحظة صمت" تضامنا مع تركيا وسوريا

13 فبراير 2023 . الساعة 16:02 بتوقيت القدس
...

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الاثنين، عن تنظيمه "لحظة صمت" في بداية 20 مباراة من دوريات أوروبية مختلفة، تضامنا مع ضحايا زلزال تركيا وسوريا.

وقال الإتحاد في بيان، إن "أربع مباريات من دوري أبطال أوروبا وثماني مباريات بالدوري الأوروبي وثماني مباريات أخرى في دوري المؤتمر الأوروبي ستشهد لحظة صمت تضامنا مع ضحايا الزلازل في تركيا وسوريا"، حسبما ذكرت شبكة "سي ان ان" الأمريكية.

وأضاف البيان: "خلال مراسم ما قبل المباراة وأثناء لحظة الصمت، سيتم عرض لافتة تذكارية على أرض الملعب مكتوب عليها رسالة (نحن معكم) باللغتين التركية والعربية".

كما ستعرض الرسالة أيضا من قبل محطات التلفاز وعلى شاشات عملاقة في كل ملعب، وفق البيان.

وأوضح الاتحاد أنه قدم تبرعا "أوليا" بقيمة 200 ألف يورو لدعم الجهود الإنسانية عقب الزلازل.

وأشار أن "شارات الذراع السوداء يمكن ارتداؤها وفقا لتقدير الفرق والحكام" في الدوريات المختلفة، حسب البيان.

وفجر 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#تركيا #أوروبا #سوريا #كرة القدم #زلزال #دوري #لحظة صمت

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة