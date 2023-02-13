حماس: شرعنة البؤر الاستيطانية عدوانٌ جديد يتطلب تكاتف الجهود لمقاومته

أدانت حركة حماس قرار المجلس الوزاري الصهيوني المصغر "الكابينت" شرعنة بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، داعيةً شعبنا وفصائله إلى مقاومة سياسات الاحتلال الاستيطانية بكافة الوسائل.

وقالت الحركة في بيان صحفي أصدرته اليوم الإثنين، تعقيبًا على قرار شرعنة البؤر الاستيطانية، "إنّ قرار ما يسمى بـ"الكابينت المصغّر" شرعنة بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة يُظهر مرةً أخرى الوجه الفاشي والعنصري لحكومة الاحتلال التي لم تتوقف عن انتهاكاتها وإجرامها ضد شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته".

وأكد البيان "أنّ هذه الخطوة تظهر تحدي حكومة الاحتلال، واستخفافها بالمجتمع الدولي وبالقرارات الأممية التي لطالما أكّدت عدم شرعية الاستيطان وطالبت بوقفه".

ودعت حماس أبناء شعبنا وفصائله إلى مقاومة سياسات الاحتلال الاستيطانية بالوسائل كافة.

وطالبت الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم بدعم وتعزيز صمود شعبنا في الحفاظ على أرضه ومقدساته، وتفعيل مقاطعة الاحتلال، وملاحقة قادته أصحاب السجل الحافل بالإجرام أمام المحاكم الدولية، "انتصارًا للعدالة ولحقوق شعبنا الفلسطيني في التحرير والعودة وتقرير المصير".

ومساء أمس صادق "الكابينت" على شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة، من أصل 77 بؤرة طالب وزير الأمن القومي للاحتلال إيتمار بن غفير شرعنتها.

ووفقًا لموقع القناة العبرية السابعة، فإنّ البؤر الاستيطانية التي سيتم شرعنتها مقامة على أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة.

المصدر / فلسطين أون لاين