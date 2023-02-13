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بمشاركة مؤسسات علمائية وعاملة للقدس والأقصى

الأوقاف تُطلق فعاليات أسبوع القدس العالمي

13 فبراير 2023 . الساعة 13:50 بتوقيت القدس
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الأوقاف تُطلق فعاليات أسبوع القدس العالمي

أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع المؤسسات العلمائية والمؤسسات العاملة للقدس والأقصى فعاليات أسبوع القدس العالمي تزامنًا مع ذكرى الإسراء والمعراج، وذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته أمام مقرها بغزة، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات المشاركة في الفعاليات، والتي تبدأ اليوم، وتستمر حتى يوم الاثنين 20-2-2023م.

وخلال كلمته نيابةً عن المؤسسات المشاركة أكّد وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا أن المؤسسات العاملة للقدس والأقصى تُطلق هذه الفعاليات في ظل تواصل العدوان المتغطرس ضد أبناء شعبنا، وطوفان التهويد الذي يستهدف أحياء مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، منوهًا بأن هذه الإجراءات الصهيونية تُنْذِرُ بانفجارٍ شديدٍ في المنطقة، يأكل الأخضر واليابس، ويكون عدوُّنا فيه هو الخاسر الأكبر.

وشدّد الأغا على ضرورة توحيد جميع الجهود في الداخل والخارج، والوقوف صفًّا واحدًا؛ لإنجاح فعاليات أسبوع القدس العالميّ في جميع محافظات الوطن، بما يليق بمكانة المسجد الأقصى وقدره.

ودعا وكيل وزارة الأوقاف جميع أطياف شعبنا إلى شدّ الرّحال إلى المسجد الأقصى المبارك والرباط فيه، لافتًا هو إلى أن إنجاح أسبوع القدس العالميّ لنصرة القدس والمسجد الأقصى لن يكونَ إلا ورجالُ القدس يُشعلون اللهب تحت أقدام المقتحمين الصهاينة.

كما وطالب الأغا جميع الجامعات الفلسطينيّة وجميع المؤسسات التعليميّة بتنظيم الفعاليات؛ لإحياء أسبوع القدس العالميّ, وتفعيل جميع منصات التواصل الاجتماعيّ؛ لخدمة قضية القدس والمسجد الأقصى المبارك.

داعيًا أحرار العالم إلى دعم القدس وصمود أهلها، وتنظيم حملات مستمرة؛ لتقديم الدعم بجميع صوره وأشكاله، كما دعا المقاومة الفلسطينيّة إلى الاستمرار في حمايتها للمدينة المقدَّسة ومسجدها الأقصى، ومراكمة القوة؛ استعدادًا لتحقيق وعد الله بالفتح القريب.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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