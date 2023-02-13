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بمناسبة اليوم العالمي للراديو

منتدى الإعلاميين يستحضر ذكرى شهداء الإذاعات المحلية بغزة

13 فبراير 2023 . الساعة 13:29 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

زار وفد من منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، اليوم الاثنين 13 فبراير 2023، مقار إذاعات محلية في مدينة غزة بذكرى اليوم العالمي للراديو، وذلك في سياق الوفاء لأرواح شهدائها الذين قضوا بنيران وقذائف الاحتلال الإسرائيلي خلال السنوات الماضية. 

وضم وفد المنتدى رئيس المنتدى د. خضر الجمالي ونائبه محمد أبو قمر وعضو مجلس الإدارة نبيل سنونو ومدير المنتدى محمد ياسين والمنسق الإعلامي محمد حماد.   

وشملت الزيارات كل من إذاعة صوت الأقصى التي قدمت الزميل الشهيد يوسف أبو حسين الذي قضى جراء قصف إسرائيلي غادر خلال عدوان مايو 2021 وإذاعة القدس التي قدمت الزميل الشهيد حسن شقورة الذي قضى جراء قصف إسرائيلي غادر عام، وإذاعة صوت الشعب التي قدمت الزميل الشهيد أحمد أبو حسين الذي قضى خلال تغطيته لمسيرات العودة عام 2018، كما تم استحضار شهيدي إذاعة البراق التي قدمت الزميلين علاء مرتجى ومحمد أبو عيشة. 

وعبر الوفد عن تقديره لجهود فرسان الإعلام الفلسطيني العاملين في الإذاعات المحلية في اليوم العالمي للراديو، لاسيما في ظل تضحياتهم الجسيمة وعملهم الدؤوب على مدار الساعة لخدمة شعبهم وقضيته العادلة، مستحضرًا الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للإعلام الفلسطيني بكل مكوناته، ومؤكدًا عزم فرسان الإعلام الفلسطيني على مواصلة دورهم الوطني وواجبهم المهني مهما بلغت التضحيات والتحديات.  

وقدم منتدى الإعلاميين في ختام زيارته صور شهداء الإذاعات لتبقى حاضرة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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