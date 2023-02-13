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تحديث جديد ومذهل لـ "واتساب" طال انتظاره

13 فبراير 2023 . الساعة 12:51 بتوقيت القدس
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في وقت يواجه مستخدمو تطبيق "واتساب" الشهير، العديد من القيود، أثناء تواصلهم مع الآخرين، مثل حجم الفيديوهات وعدد الصور التي يمكن إرسالها، كشف تحديث جديد يوصف بـ "المذهل" عن ميزة تمكنهم من إرسال 100 صورة في الرسالة الواحدة.

ووفق مواقع تقنية مختصة، سينتهي قريبًا سقف الـ30 صورة التي يمكن إرسالها في المحادثات الشخصية والمجموعات.

والتحديث الجديد في التطبيق سيمكّن المستخدمين من إرسال حتى 100 صورة في الرسالة الواحدة.

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ووفق المواقع التنقية يجري حاليًا اختبار الميزة الجديدة في النسخة التجريبية "بيتا" من قبل عدد من المُختبِرين، بعد إدخالها في التحديث الجديد الخاص بتلك النسخة.

وأظهرت لقطة شاشة (screenshot) تظهر واجهة "واتساب" أثناء تحميل صور، فظهرت ملاحظة في الأسفل، تقول إن الحد الأقصى 100 صورة وليس 30 صورة كما هو حاليًا.

وهذه الميزة ستجعل الأمر أسهل على المستخدمين لمشاركة ألبومات صورهم مع أصدقائهم وعائلاتهم.

المصدر / وكالات
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