"الأشغال" تكشف عن حجم ما يحتاجه إعادة إعمار قطاع الإسكان بغزة

غزة/ رامي رمانة:

قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان المُكلف د. جواد الأغا: إن إجمالي التمويل المطلوب لإعادة إعمار قطاع الإسكان في غزة يبلغ (200) مليون دولار، متطرقًا إلى سعي الوزارة لإطلاق نواة "صندوق الإسكان" للمساهمة في تقديم قروض ميسرة لذوي الدخل المحدود، وزيادة نسبة الطرق الإقليمية المعبدة.

وقال الأغا خلال "لقاء مع مسئول" الذي نظمه المكتب الإعلامي الحكومي: "يوجد فجوة تمويلية في مجال إعادة الإعمار"، مضيفًا: "إجمالي التمويل المطلوب لإعادة إعمار قطاع الإسكان حوالي 200 مليون دولار، منها 94 مليون دولار لـ1900 حالة هدم كلي بالإضافة إلى 106 ملايين دولار لإصلاح أضرار ما يزيد على 88 ألف حالة أضرار جزئية".

ونبه الأغا إلى أن الوزارة رشحت قرابة (1350) حالة من المتضررين للاستفادة من تعويضات إعادة إعمار حالات الهدم الكلي لعدد من المؤسسات، وكما رشحت قرابة (4900) حالة من المتضررين للاستفادة من برامج إصلاح الأضرار الجزئية.

وأضاف أن "الأشغال" تابعت صرف دفعات مالية للمواطنين من ذوي الوحدات المهدمة هدمًا كليًّا لـ(1,024) حالة بإجمالي مبلغ 37.5 مليون دولار، وتابعت صرف دفعات مالية للمواطنين ذوي الوحدات المتضررة ضررًا جزئيًّا لعدد يتجاوز (43,000) مستفيد بإجمالي مبلغ 31.62 مليون دولار.

وأشار إلى استقبال وزارته بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية أكثر من (14,000) طلب في برنامج مسكن كريم، وأنه تم ترشيح قرابة (3000) حالة للاستفادة من البرنامج من خلال عدد من الجهات العاملة في هذا المجال.

ولفت إلى متابعة الوزارة تنفيذ عملية الترميم وإعادة التأهيل لعدد (1428) حالة من المستفيدين من مشاريع الترميم بالتنسيق والتعاون مع عشرات المؤسسات المحلية والدولية.

وأشار الأغا إلى إجراء تدقيق وتحديث بيانات لـ(3419) وحدة سكنية في مشاريع الإسكان التي تتبع الوزارة، كما تابعت وزارته الإجراءات القانونية بحق (86) من المنتفعين المخالفين شروط التعاقد مع الوزارة.

وفي مجال الإنشاءات والأشغال العامة والطرق الإقليمية، تطرق الأغا إلى مشروع تطوير منطقة عنق الزجاجة في مخيم الشاطئ- شارع الرشيد، مبينًا أن إجمالي المبالغ المستحقة للمواطنين قرابة 3 ملايين دولار، غطت وزارةُ المالية بغزة المبلغ بالكامل لـ62 حالة إضافة إلى عددٍ من المرافق والمباني الخدمية التي تتبع مؤسسات عديدة.

وأشار إلى أنها أتاحت المجال للمواطنين والمؤسسات بإدارة عملية الهدم وإزالة الركام بأنفسهم والاستفادة منه من خلال بيعه لمتعهدي الإزالة.

وبيّن وكيل "الأشغال" أن 15 أسرة بدأت بالفعل في عمليات الإزالة خلال يناير الماضي، وكذلك بدأت العملُ في إزالة مقر نادي الشاطئ، واستلام (13) أسرة المبالغ المالية المستحقة كاملة بإجمالي قرابة 510 ألف دولار.

وفيما يتعلق بمشاريع المنحة المصرية، قال الأغا إنه يجري العمل في 6 مشاريع كبرى، حيث تمت متابعة تنفيذ مشاريع الطرق (شارع الكورنيش المرحلة الأولى والثانية، شارع بيت لاهيا)، وقد بلغت نسبة الإنجاز 92% في المرحلة الأولى من الطريق من مفترق السودانية حتى مفترق المدرسة الأمريكية، وبنسبة من 61.3% من مفترق المدرسة الأمريكية حتى شارع رقم (1)، ونسبة 21.1% شارع بيت لاهيا الرئيسي.

وأضاف الأغا أن نسبة الإنجاز التراكمية بلغت حتى تاريخه 15.5% في مشروع دار مصر 1 بمدينة الزهراء، 31.5% بمشروع دار مصر 2 في جباليا، و38.3% بمشروع دار مصر 3 في بيت لاهيا.

أما فيما يتعلق بآلية الاستفادة من الوحدات السكنية في المشاريع السكنية الثلاثة، فبين الأغا أنه يجري التواصل والتنسيق مع المصريين على آلية الاستفادة والانتفاع، و"سنعلن ذلك من خلال القنوات الرسمية".

وفي سياق آخر بين الآغا أن وزارته أصدرت (164) شهادة تصنيف وطنية لشركات المقاولات وفقًا لقرارات جلسات التصنيف المنعقدة، ومتابعة إجراءات اعتماد شركات ومصانع مواد البناء وإصدار عدد (103) شهادات اعتماد لشركات ومصانع مواد البناء.

وأشار إلى إعداد الخطة الإستراتيجية للوزارة للأعوام (2022- 2024) بمشاركة واسعة من ممثلين عن القطاعات المختلفة التي تعمل فيها الوزارة، كما أُعدت الخطة التشغيلية للوزارة لعام 2023 حيث تم العمل على تحديث دليل سياسات الإعمار، والأدلة الإجرائية الموضحة له.