لقطات مذهلة لشجاعة ممرضة داخل مستشفى أطفال أثناء وقوع الزلزال.. وهذا ما حصل!

أظهر مقطع مصور حالة من الذعر أصابت العاملين داخل مستشفى تركي لحظة وقوع الزلزال المدمر.

وكشف تسجيل لكاميرات المراقبة في مستشفى غازي عنتاب، ممرضة تركض بين الممرات محاولة إنقاذ الأطفال بدلًا من الهروب أثناء الزلزال، في عمل وصفه ناشطون بالبطولي.

فقد نُشر المقطع والتي تظهر فيه الممرضة تدعى "شيما" برفقة زملائها وهي تركض إلى قسم الأطفال لإخراج من فيه فور وقوع الزلزال ونقلهم لمكان آمن.

Gaziantep'te, Şeyma hemşire deprem anında dışarı kaçmak yerine canı pahasına hasta çocukları kurtardı. — Yeni Şafak (@yenisafak) February 13, 2023

المصدر / وكالات