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لقطات مذهلة لشجاعة ممرضة داخل مستشفى أطفال أثناء وقوع الزلزال.. وهذا ما حصل!

بالفيديو لقطات مذهلة لشجاعة ممرضة داخل مستشفى أطفال أثناء وقوع الزلزال.. وهذا ما حصل!

13 فبراير 2023 . الساعة 12:30 بتوقيت القدس
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الممرضة شيما داخل المستشفى لحظة وقوع الزلزال

أظهر مقطع مصور حالة من الذعر أصابت العاملين داخل مستشفى تركي لحظة وقوع الزلزال المدمر.

وكشف تسجيل لكاميرات المراقبة في مستشفى غازي عنتاب، ممرضة تركض بين الممرات محاولة إنقاذ الأطفال بدلًا من الهروب أثناء الزلزال، في عمل وصفه ناشطون بالبطولي.

فقد نُشر المقطع والتي تظهر فيه الممرضة تدعى "شيما" برفقة زملائها وهي تركض إلى قسم الأطفال لإخراج من فيه فور وقوع الزلزال ونقلهم لمكان آمن.

المصدر / وكالات
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