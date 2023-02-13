"الزراعة" تتحدث عن المعدل العام لهطول الأمطار في غزة

كشفت الإدارة العامة للتربة والري في وزارة الزراعة بقطاع غزة عن المعدل العام لهطول الأمطار على القطاع.

وأوضحت الإدارة أنّ المعدل العام لهطول الأمطار في محافظات غزة وصل إلى 74.3%، لافتةً إلى أنّ عدد أيام هطول الأمطار حتى يوم أمس الأحد بلغت 23 يومًا.

وقالت خلال نشرة "الغيث النافع" التي تُصدرها الوزارة: "كمية المياه التي هطلت على كافة المحافظات بغزة منذ بداية الموسم وصلت إلى 93.37 مليون متر مكعب"، لافتةً إلى أنّ بلدة بيت لاهيا والنصيرات سجّلتا أعلى هطول للأمطار خلال يوم أمس الأحد.

وبيّنت أنّ محافظة خان يونس سجلت نسبة هطول أمطار وصلت إلى 102% والنصيرات سجلت نسبة هطول 75%، وحي الرمال في مدينة غزة سجل82.4$، بالإضافة إلى بلدة جباليا التي وصلت كميات هطول الأمطار فيها إلى 78%.

ويعيش قطاع غزة الأسبوع الحالي حالة انخفاض كبير في درجات الحرارة وبشكل ملحوظ وتساقط للأمطار في أجزاء متفرقة، وتتراوح درجات الحرارة في محافظات القطاع ما بين 6-7 درجات مئوية.

المصدر / فلسطين أون لاين