فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"الزراعة" تتحدث عن المعدل العام لهطول الأمطار في غزة

الأرصاد تتحدث عن أحوال الطقس والمنخفضات الجوية للأسبوع الجاري

العاروري: نحن على أبواب معركة مقدسة هامة مع العدو الصهيوني

الأمم المتحدة: خذلنا السوريين في كارثة الزلزال

"حماس" تنعى الشهيد بسطامي وتدعو لتصعيد المواجهة مع الاحتلال

المقاومة بغزة.. درع مساند للقدس تربك حكومة المستوطنين

تعرَّف على أقوى الزلازل التي ضربت الأرض عبر التاريخ

أبو داهوك: غياب الفعل الرسمي يزيد على فرص هدم "الخان الأحمر"

المرور: إصابة في 9 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

مؤتمر مهم للفصائل الفلسطينية بغزة اليوم.. ماذا سيشهد؟

الأرصاد تتحدث عن أحوال الطقس والمنخفضات الجوية للأسبوع الجاري

13 فبراير 2023 . الساعة 11:53 بتوقيت القدس
...
الأرصاد تتحدث عن أحوال الطقس والمنخفضات الجوية للأسبوع الجاري
الخليل_ غزة/ صفاء عاشور:

أوضح مدير عام دائرة الأرصاد الجوية، يوسف أبو أسعد، أنّ الأسبوع الحالي لن يشهد أيّ منخفضات قوية، وأنّ يومي الأربعاء والخميس القادمين سيشهدان منخفضين ضعيفين سيتميّزان بانخفاض في درجات الحرارة وأمطار متفرقة.

وقال أبو أسعد لـ"فلسطين أون لاين" اليوم الإثنين: "خلال الأسبوع الحالي والأسبوع القادم ستبقى الأجواء باردة خاصة على المناطق الجبلية، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في مدينة القدس في النهار 10 درجات وفي الليل 5 درجات مئوية، أما في غزة فتتراوح درجات الحرارة من 14 نهارًا إلى أقل من 10 درجات في ساعات الليل".

ونبه أبو أسعد أنّ الأسبوع القادم سيشهد تقلبًا في درجات الحرارة وعدم استقرار، وسيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة حتى أنه من المتوقع أن تصل في قطاع غزة إلى 20 درجة مئوية.

واستدرك: "لكنها ستعود للانخفاض بسرعة في يومي الثلاثاء والأربعاء وسيشهد يوم الخميس من الأسبوع القادم منخفضًا جويًّا سريعًا ستتضح تفاصيله مع بداية الأسبوع القادم".

تويتر تويتر
#قطاع غزة #فلسطين #الأرصاد الجوية #منخفضات جوية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة