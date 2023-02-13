الأرصاد تتحدث عن أحوال الطقس والمنخفضات الجوية للأسبوع الجاري

الخليل_ غزة/ صفاء عاشور:

أوضح مدير عام دائرة الأرصاد الجوية، يوسف أبو أسعد، أنّ الأسبوع الحالي لن يشهد أيّ منخفضات قوية، وأنّ يومي الأربعاء والخميس القادمين سيشهدان منخفضين ضعيفين سيتميّزان بانخفاض في درجات الحرارة وأمطار متفرقة.

وقال أبو أسعد لـ"فلسطين أون لاين" اليوم الإثنين: "خلال الأسبوع الحالي والأسبوع القادم ستبقى الأجواء باردة خاصة على المناطق الجبلية، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في مدينة القدس في النهار 10 درجات وفي الليل 5 درجات مئوية، أما في غزة فتتراوح درجات الحرارة من 14 نهارًا إلى أقل من 10 درجات في ساعات الليل".

ونبه أبو أسعد أنّ الأسبوع القادم سيشهد تقلبًا في درجات الحرارة وعدم استقرار، وسيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة حتى أنه من المتوقع أن تصل في قطاع غزة إلى 20 درجة مئوية.

واستدرك: "لكنها ستعود للانخفاض بسرعة في يومي الثلاثاء والأربعاء وسيشهد يوم الخميس من الأسبوع القادم منخفضًا جويًّا سريعًا ستتضح تفاصيله مع بداية الأسبوع القادم".