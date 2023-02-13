مؤتمر مهم للفصائل الفلسطينية بغزة اليوم.. ماذا سيشهد؟

تنظم الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الإثنين 13 فبراير مؤتمرًا وطنيًّا في مركز رشاد الشوا.

ويأتي المؤتمر لدعم المقاومة في القدس والضفة الغربية المحتلتين بمشاركة المئات من الشخصيات الوطنية والفعاليات الشعبية المختلفة.

ويشهد وفق مصادر عدة كلمة باسم القدس والضفة من المقرر أن يلقيها الشيخ صالح العاروري قائد حركة المقاومة الاسلامية "حماس" في الضفة ونائب رئيس المكتب السياسي.

وإلى جانب هذه الكلمة سيشهد المؤتمر كلمة للفصائل الفلسطينية وكلمة للفعاليات الشعبية.

ويأتي المؤتمر في ظل تصاعد جرائم الاحتلال في القدس والضفة وفي ظل تصاعد أعمال المقاومة لصدّ عدوان الاحتلال وجرائمه.

المصدر / فلسطين أون لاين