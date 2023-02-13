30 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في جبل المكبر

أُصيب 30 مقدسيًّا، صباح اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في جبل المكبر بالقدس المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر في القدس، إنها تعاملت مع 25 مصابًا بالرصاص المطاطي خلال مواجهات جبل المكبر، فيما أُصيب 5 بالاختناق جراء قنابل الغاز.

جاء ذلك بالتزامن مع هدم جرافات بلدية الاحتلال صباح اليوم، منزل المواطن أدهم بشير، في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة، وتصدّي الشبان لآليات الاحتلال.

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ووفق مصادر مقدسية، قام العشرات من عناصر قوات الاحتلال بمحاصرة حي بشير وأطلقت صوب السكان قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة، والأعيرة المطاطية بشكل عشوائي.

واستخدمت قوات الاحتلال الكلاب البوليسية لقمعهم ومنعهم من الاقتراب من مكان الهدم.

وكانت محكمة الاحتلال أخطرت مساء السبت الماضي، ستة مقدسيين بإخلاء منازلهم في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، تمهيدًا لهدمها.

وتعود هذه المنازل للمواطنين: إبراهيم بشير، وآدم بشير، وزيد بشير، وعثمان عويسات، وإيهاب الحصيني.

المصدر / فلسطين أون لاين