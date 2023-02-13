حماس: المقاومة ستظلّ درع شعبنا وسيفه

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم إنّ تزامن قصف الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة مع عدوانه على مدينتي نابلس والقدس، يؤكد أننا أمام عدوان على كل شعبنا.

وشدد قاسم في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، على أنّ المقاومة ستظل درع شعبنا وسيفه، وسينكسر هذا العدوان أمام ثورة شعبنا وصموده والفعل المقاوم الباسل.

ووجّه تحية إلى مقاتلي كتائب القسام الذين تصدوا لغارات الاحتلال على قطاع غزة، وأربكوا جيشه ومستوطنيه.‏

وقصف طيران الاحتلال مناطق عدة في القطاع فجر اليوم مُخلّفًا أضرارًا مادية في الممتلكات، فيما شنّ عدوانًا على مدينة نابلس أسفر عن استشهاد شابٍّ وإصابة واعتقال آخرين، وفي مدينة القدس هدم الاحتلال منزلًا لعائلة بشير في بلدة جبل المكبر واعتقل عددًا من المقدسيين.

المصدر / فلسطين أون لاين