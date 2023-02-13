غزة الرياضي x اتحاد الشجاعية.. بين تأكيد التحسن وتكريس التفوق

غزة/ إبراهيم أبو شعر:

سيكون اتحاد الشجاعية أمام اختبار هام من أجل العودة لسكة الانتصارات، عندما يلتقي مضيفه غزة الرياضي على ملعب فلسطين لحساب الجولة الـ18 من دوري “ooredoo” الممتاز لكرة القدم لأندية غزة لموسم 2022-2023.

ويدخل أصحاب الأرض اللقاء بحالة معنوية جيدة بعد الفوزين المتتاليين على خدمات النصيرات وشباب جباليا، الأمر الذي جعل الفريق يقترب من مناطق الأمان في الترتيب بعدما كان مهددًا بالهبوط للدرجة الأولى.

ونجح غزة الرياضي في التقدم للمركز الثامن في ظل نتائجه المميزة منذ انطلاقة الدور الثاني، بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة إلا أنّ هذا الأمر ليس كافيًا من أجل تأمين بقائه والخروج من حسابات الهبوط بشكل رسمي.

يتطلّع غزة الرياضي لمواصلة صحوته والحفاظ عليها في مباراة اليوم، خاصة وأنّ الشجاعية ابتعد نسبيًّا عن سباق المنافسة على لقب الدوري، الأمر الذي سيجعل العميد يستثمر غياب الحافز لدى لاعبي المنطار من أجل حصد النقاط الثلاث من أمامهم.

الرياضي يدخل اللقاء وهو في موقف جيد أفضل من السابق، وهذا ما سيجعل الفريق يلعب بأريحية كبيرة بعيدًا عن الضغوط وكسر العقدة التي لازمته أمام الشجاعية في السنوات الماضية.

ويأمل غزة الرياضي تحقيق الفوز الأول له أمام الشجاعية منذ عام 2017، حيث التقى الفريقان بعد ذلك اللقاء في 9 مباريات فاز الشجاعية في خمس مناسبات وتعادلا في أربع.

وسيعمل نعيم السويركي المدرب الحالي للرياضي والسابق للشجاعية على إغلاق المساحات أمام لاعبي المنطار الذين يتميزون بقدراتهم الهجومية، واستغلال سرعة لاعبيه في شنّ الهجمات المرتدة والتعامل مع الركلات الثابتة للوصول للشباك وتأمين النقاط الثلاث، التي ستكون بمثابة تذكرة العبور للمربع الآمن.

على الجانب الآخر يدخل الشجاعية اللقاء وهو في معنويات أقل من السابق، بعدما خسر الفريق مباراته أمام شباب رفح في الجولة السابقة، لتزداد مهمة الفريق تعقيدًا في طريق المنافسة على اللقب.

ويدرك الشجاعية أنّ الفوز سيجعل الفريق يعود للمركز الثاني مع تواجده حاليًّا في المركز الثالث برصيد 33 نقطة، لكنّ فوز خدمات رفح الأخير على شباب جباليا يجعل مهمة الفريق صعبة في إكمال مشوار المنافسة مع توسيع الفارق بينه وبين المتصدر.

الفوز يُمثّل الخيار الأوحد للمنطار من أجل مصالحة جماهيره أولًا والتمسك بكل آماله المتبقية في المنافسة ثانيًا، خاصة وأنّ الفريق يتفوق بشكل واضح على غزة الرياضي في المواجهات التي جمعتهما في السنوات الأخيرة.

سيحاول الشجاعية استثمار الفرصة والتعامل مع مجريات المباراة بشكل أفضل من السابق بعدما أصبحت الضغوط الملقاة على عاتق اللاعبين والجهاز الفني أقل، لكن هذا لن يكون مبررًا لفقدان النقاط الثلاث سواء بالتعادل أو الخسارة.

وسيعمل المدرب هيثم حجاج على استغلال الراحة التي حصل عليها الفريق بعد الجولة الـ17، والاستفادة منها من أجل بذل مجهود مضاعف لتحقيق الفوز والعودة لوصافة الترتيب لحين انتهاء بقية مباريات الجولة التي ستقام غدًا الثلاثاء.