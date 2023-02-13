رعب وقلق في مانشستر سيتي بسبب هالاند

سيواجه بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي فترة مقلقة قبل أن يحل فريقه ضيفا على أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء القادم بعد خروج هالاند للإصابة في مواجهة أستون فيلا يوم الأحد.

وأحرز المهاجم النرويجي 25 هدفا في 21 مباراة في الدوري منذ انضمامه قادما من بروسيا دورتموند هذا الموسم، وصنع الهدف الثاني لزميله إيلكاي غاندوغان في الفوز 3-1 على فيلا.

لكن هالاند لم يشارك في الشوط الثاني، وبدا غوارديولا قلقا للغاية من احتمال عدم مشاركته في ملعب أرسنال حيث يستطيع سيتي التقدم للصدارة لو انتصر.

وقال غوارديولا: هالاند تعرض لإصابة، ولم يشعر براحة، ولم نرغب في المخاطرة في ظل تقدمنا 3-صفر سنقيم حالته في الأيام المقبلة، إذا لم يكن جاهزا سيشارك لاعب آخر، وأتمنى أن يكون لائقا لكننا سنرى ماذا سيحدث.

المصدر / وكالات