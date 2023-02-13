السلطات التركية تعتقل 100 مقاول من متعهدي البناء

في إطار تحقيقاتها بانهيار المباني إثر الزلزال، اعتقلت السلطات التركية أكثر من 100 مقاول من متعهدي البناء، بسبب عيوب ومخالفات في المباني المنهارة جرّاء الزلزال الكارثي، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

ووفقاً للصحيفة، فقد اعترضت السلطات كوشكون في مطار إسطنبول، الجمعة، أثناء محاولته الفرار إلى جمهورية الجبل الأسود.

وأصدر المدعون العامون في ولاية أضنة، أمراً باعتقال 62 شخصًا فيما يتعلق بالتحقيق في انهيار المباني التي دمرها الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر.

لحظة اعتقال مقاول البناء يشار جوشكون عند محاولته الهرب بمطار إسطنبول بعد انهيار مجمعه السكني بالكامل في مدينة #هطاي_التركية جراء #الزلازل التى ضربت #تركيا و #سوريا بعد توعد وزير الداخليه التركى بالتحقيق مع مسئولى البناء المشاركين فى بناء العقارات المنهاره. #زلزال_ترکیا_وسوريا pic.twitter.com/C1ByN7zvGk — Nazmi Ghareeb (@ameriegy) February 12, 2023

وبحسب الصحيفة، فقد اعتُقل حسن البارغون، صاحب الشركة التي شيّدت عدة مبانٍ مدمرة بولاية أضنة، في نيقوسيا بقبرص.

كما اعتقلت السلطات التركية محمد يسار كوشكون، وهو المقاول الشقق الفاخرة الشاهقة التي انهارت في ولاية هاتاي التركية.

تجاوز عدد قتلى الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وامتد إلى سوريا، يوم الإثنين 6 فبراير/شباط أكثر من 29 ألفاً في تركيا وحدها.

المصدر / وكالات