تعرّف على أحوال الطقس اليوم الإثنين 13 فبراير

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا في معظم المناطق شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وشديد البرودة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الطقس يوم الثلاثاء 14 فبراير

أما يوم غدٍ الثلاثاء، فمن المتوقع أن يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا في معظم المناطق شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الطقس يوم الأربعاء 15 فبراير

والأربعاء المقبل ترجح دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويبقى الجو باردا في معظم المناطق شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الطقس يوم الخميس 16 فبراير

فيما يكون الجو، يوم الخميس المقبل، غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويبقى باردا في معظم المناطق الجو شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الوسطى والجنوبية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين