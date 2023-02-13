حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا تتجاوز الـ 34 ألفًا

إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت الأنقاض المدمرة، تجاوزت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا 34 ألفًا.

ورغم حصيلة القتلى التي ترتفع مع مرور الوقت، تستمر عملية العثور على ناجين رغم مرور أسبوع على الكارثة.

وفي اليوم السابع للزلزال الذي وقع فجر الإثنين الماضي تجاوز عدد قتلاه في تركيا 29 ألفًا و605 أشخاص، في حين وصل عدد القتلى في سوريا إلى نحو 4500 شخص.

وفجر اليوم تمكنت فرق البحث والإنقاذ، من انتشال العديد من العالقين تحت الأنقاض في مدن تركية عدة، لكنّ الآمال في العثور على المزيد من الناجين تتراجع.

وأعلن أمس الدفاع المدني في الشمال السوري انتهاء عمليات الإنقاذ.

ورغم مرور أسبوع على حدوث الزلزال المدمر فإنّ الهزات الارتدادية لا تزال مستمرة، حيث أعلن مرصد الزلازل التركي تسجيل هزتين ارتداديّتين في الولاية ذاتها أمس الأحد بشدة 4.1 و4.6 درجات على مقياس ريختر، بينما في سياق متصل أعلن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل تسجيل 70 هزة أرضية في تركيا السبت تراوحت بين 3 و4.7 درجات.

وفجر 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

المصدر / فلسطين أون لاين