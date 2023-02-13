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بالفيديو الاحتلال يهدم منزلاً لعائلة بشير بالقدس المحتلة

13 فبراير 2023 . الساعة 07:15 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

شرعت جرافات بلدية الاحتلال صباح اليوم الإثنين، بهدم منزل المواطن أدهم بشير، ببلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة، وتمهد لهدم منزل والده.

وأصيب العشرات من أهالي حي بشير، بالاختناق والأعيرة المطاطية، خلال مواجهات اندلعت مع شرطة الاحتلال بالتزامن مع عمليات الهدم.

وقال مهران بشير إن العشرات من قوات الاحتلال حاصرت حي بشير وأطلقت صوب السكان قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة، والأعيرة المطاطية بشكل عشوائي.

واندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والشبان خلال تصديهم لآليات بلدية الاحتلال، واستخدمت القوات الكلاب البوليسية لقمعهم ومنعهم الاقتراب من مكان الهدم.

وكانت محكمة الاحتلال أخطرت مساء يوم السبت، ستة مقدسيين بإخلاء منازلهم في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، تمهيدا لهدمها.

وأفادت مصادر محلية بأن محكمة الاحتلال أخطرت ستة مواطنين على إخلاء منازلهم تمهيدا للهدم وهم: إبراهيم بشير، وآدم بشير، وزيد بشير، وعثمان عويسات، وإيهاب الحصيني.

كما أمهلت شرطة الاحتلال عائلة الشهيد حسين قراقع حتى الساعة 11 مساء اليوم لتفريغ منزلها في بلدة الطور بالقدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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