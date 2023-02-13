الاحتلال يهدم منزلاً لعائلة بشير بالقدس المحتلة

شرعت جرافات بلدية الاحتلال صباح اليوم الإثنين، بهدم منزل المواطن أدهم بشير، ببلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة، وتمهد لهدم منزل والده.

وأصيب العشرات من أهالي حي بشير، بالاختناق والأعيرة المطاطية، خلال مواجهات اندلعت مع شرطة الاحتلال بالتزامن مع عمليات الهدم.

وقال مهران بشير إن العشرات من قوات الاحتلال حاصرت حي بشير وأطلقت صوب السكان قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة، والأعيرة المطاطية بشكل عشوائي.

شاهد| جرافات الاحتلال تهدم منزل أدهم بشير في بلدة جبل المكبر وتحاصر منزل والده إبراهيم وشقيقه مهند تمهيداً للهدم pic.twitter.com/FiljFPJgdm — فلسطين أون لايـن (@F24online) February 13, 2023

واندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والشبان خلال تصديهم لآليات بلدية الاحتلال، واستخدمت القوات الكلاب البوليسية لقمعهم ومنعهم الاقتراب من مكان الهدم.

وكانت محكمة الاحتلال أخطرت مساء يوم السبت، ستة مقدسيين بإخلاء منازلهم في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، تمهيدا لهدمها.

وأفادت مصادر محلية بأن محكمة الاحتلال أخطرت ستة مواطنين على إخلاء منازلهم تمهيدا للهدم وهم: إبراهيم بشير، وآدم بشير، وزيد بشير، وعثمان عويسات، وإيهاب الحصيني.

كما أمهلت شرطة الاحتلال عائلة الشهيد حسين قراقع حتى الساعة 11 مساء اليوم لتفريغ منزلها في بلدة الطور بالقدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين