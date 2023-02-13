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إطلاق صواريخ من غزّة باتجاه بلدات الغلاف وصافرات الإنذار تدوي

13 فبراير 2023 . الساعة 04:26 بتوقيت القدس
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إطلاق صواريخ من غزّة باتجاه بلدات الغلاف وصافرات الإنذار تدوي

دوَّت صافرات الإنذار، فجر يوم الإثنين، في مستوطنات غلاف قطاع غزّة بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية صواريخ باتجاه الغلاف، رداً على قصف موقع في محيط منطقة الشيخ عجلين "البيدر" جنوب غرب مدينة غزّة.

وبحسب وسائل إعلام الاحتلال، فقد دوت صافرات الإنذار في مستوطنات "سديروت" و"نير عام" و"النقب الغربي"، وذلك بعد إطلاق صواريخ من غزّة باتجاه بلدات الغلاف، وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "صدر إنذار في مدينة سديروت والمنطقة المحيطة بغزّة، والتفاصيل قيد المراجعة".

وكانت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، قد قصفت في ساعة مُبكرة من فجر يوم الإثنين، موقعاً للمقاومة الفلسطينية في محيط منطقة الشيخ عجلين "البيدر" جنوب غرب مدينة غزّة.

وأعلنت مصادر محلية، أنَّ الطائرات الحربية "الإسرائيلية" قصفت موقعاً تابعاً للمقاومة في محيط "البيدر" جنوب غرب مدينة غزّة، بنحو ثمانية صواريخ، دون أنّ تؤدي الاستهدافات لتسجيل إصابات في الأرواح.

المصدر / فلسطين أون لاين
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