فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"عرين الأسود" تُعلن عن استدراج قوة إسرائيلية لكمين محكم في نابلس

طائرات الاحتلال تشن غارات على أهداف في قطاع غزة

غير اللحوم.. تعرف على 6 من أفضل مصادر البروتين

لمن يكرهون الرسائل الصوتية.. واتساب وجد الحل

جيش الاحتلال يحاصر منزل في مدينة نابلس

ارتفاع عدد الفلسطينيين الذين توفوا جراء الزلزال في تركيا وسوريا إلى 95

خدمات جباليا يُتوج بلقب بطولة شهداء جنين التنشيطية

أكاديمية بريطانية: زلزالا تركيا حفزا بعضهما بطريقة غير شائعة

"النقد الدولي": النمو العالمي ضعيف وربما يشهد نقطة تحول

الاحتلال يستولي على أموال ومقتنيات أسير محرر في القدس

بالفيديو "عرين الأسود" تُعلن عن استدراج قوة إسرائيلية لكمين محكم في نابلس

13 فبراير 2023 . الساعة 04:16 بتوقيت القدس
...
أحد مقاتلي عرين الأسود

أعلنت مجموعات "عرين الأسود"، فجر يوم الإثنين، أنَّ مجموعاتها المقاتلة تمكنت من نصب كمينٍ محكم واستدراج الجيش الإسرائيلي للوقوع في كمين محكم بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وجاء في بيانٍ للمجموعات: "تمكن مقاتلينا من تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار بمجموعة من الجنود الذين دخلوا لقلب الكمين كالفئران، وإمطارهم بعد ذلك بصليات من الرصاص المبارك حتى تم الإجهاز عليهم".

وأكمل البيان: "نترك لقيادة جيش الاحتلال الإنكار والتعتيم وتوزيع قتلاهم على الحوادث في الطرقات والجبال والأمراض"، مُردفاً: "ألم نقل لكم أيها الجيش الجبان عبر بياناتنا المقتضبة بأننا في انتظاركم وبأننا مشتاقون جداً للدعس على جنودكم الجبناء".

وأصيب عدد من المواطنين، في ساعة مُبكرة من فجر اليوم الإثنين، في اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات "إسرائيلية" اقتحمت مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المُحتلة، وحاصرت بناية سكنية واشتبكت مع المقاومين المتواجدين داخلها.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن نقل إصابة بالفخد جراء الاشتباكات إلى المشفى، لافتاً إلى أنَّ قوات الاحتلال تمنع طواقمه من الوصول إلى إصابة قرب المجمع الغربي بنابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الاحتلال #نابلس #اصابات #اشتباكات #كمين #تصدي #عرين الأسود

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة