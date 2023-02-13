"عرين الأسود" تُعلن عن استدراج قوة إسرائيلية لكمين محكم في نابلس

أعلنت مجموعات "عرين الأسود"، فجر يوم الإثنين، أنَّ مجموعاتها المقاتلة تمكنت من نصب كمينٍ محكم واستدراج الجيش الإسرائيلي للوقوع في كمين محكم بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وجاء في بيانٍ للمجموعات: "تمكن مقاتلينا من تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار بمجموعة من الجنود الذين دخلوا لقلب الكمين كالفئران، وإمطارهم بعد ذلك بصليات من الرصاص المبارك حتى تم الإجهاز عليهم".

شاهد| استمرار الاشتباكات العنيفة في محيط البناية المحاصرة pic.twitter.com/cQUuvJ8ApY — فلسطين أون لايـن (@F24online) February 13, 2023

وأكمل البيان: "نترك لقيادة جيش الاحتلال الإنكار والتعتيم وتوزيع قتلاهم على الحوادث في الطرقات والجبال والأمراض"، مُردفاً: "ألم نقل لكم أيها الجيش الجبان عبر بياناتنا المقتضبة بأننا في انتظاركم وبأننا مشتاقون جداً للدعس على جنودكم الجبناء".

شاهد| آثار دماء وجدت في الشقة السكنية التي كانت محاصرة ولا يعرف مصير من كان بداخلها والاحتلال يواصل انسحابه تدريجيا pic.twitter.com/PaJAX7bsSc — فلسطين أون لايـن (@F24online) February 13, 2023

وأصيب عدد من المواطنين، في ساعة مُبكرة من فجر اليوم الإثنين، في اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات "إسرائيلية" اقتحمت مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المُحتلة، وحاصرت بناية سكنية واشتبكت مع المقاومين المتواجدين داخلها.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن نقل إصابة بالفخد جراء الاشتباكات إلى المشفى، لافتاً إلى أنَّ قوات الاحتلال تمنع طواقمه من الوصول إلى إصابة قرب المجمع الغربي بنابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين