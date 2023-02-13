طائرات الاحتلال تشن غارات على أهداف في قطاع غزة

شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الإثنين، عدة غارات على مواقع في قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال استهدفت موقع البيدر العسكري التابع للمقاومة الفلسطينية، وسط قطاع غزة.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات جوية على أرض زراعية في حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة.

وقالت وسائل إعلام الاحتلال: "إن سلاح الجو يقصف الآن أهدافا في قطاع غزة رداً على إطلاق الصاروخ أول أمس".

شاهد| غارات شنتها طائرات الاحتلال الحربية على موقع للمقاومة غرب غزة pic.twitter.com/cH9wNFVwk5 — فلسطين أون لايـن (@F24online) February 13, 2023

المصدر / فلسطين أون لاين