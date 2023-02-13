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بالفيديو طائرات الاحتلال تشن غارات على أهداف في قطاع غزة

13 فبراير 2023 . الساعة 04:05 بتوقيت القدس
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طائرات الاحتلال تشن غارات على أهداف في قطاع غزة

شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الإثنين، عدة غارات على مواقع في قطاع غزة.

 وقالت مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال استهدفت موقع البيدر العسكري التابع للمقاومة الفلسطينية، وسط قطاع غزة.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات جوية على أرض زراعية في حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة.

وقالت وسائل إعلام الاحتلال: "إن سلاح الجو يقصف الآن أهدافا في قطاع غزة رداً على إطلاق الصاروخ أول أمس".

المصدر / فلسطين أون لاين
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