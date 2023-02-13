لمن يكرهون الرسائل الصوتية.. واتساب وجد الحل

ينزعج البعض من سماع محتوى الرسائل الصوتية لمدة طويلة، على تطبيق "واتساب" للتراسل الفوري سيما حين يتعلق الأمر برسالة مهمة وذات معلومات قيمة، لذا فكر التطبيق في العمل على ميزة جديدة تريحهم.

وأفاد موقع "WABetaInfo" أن آخر إصدار تجريبي من "واتساب" لهواتف آيفون يتضمن خاصية تتيح للمستخدمين بتحويل الرسالة الصوتية إلى نص مكتوب.

وأوضح المصدر أن الميزة مطمئنة لمحبي الخصوصية وستعكف على معالجة النصوص على الجهاز فقط ولن يتم تحميلها على خوادم "واتساب".

بيد أن هذه الخاصية ستواجه بعض العراقيل، خسب مختصين في التكنولوجيا، إذ لن تستطيع الميزة من توفير نص مكتوب، لما تعجز عن معالجة الرسالة الصوتية، في حال كانت منطوقة بلغة غير مسجلة في قاعدة بياناتها.

ولم يحدد بعد متى سيجري تطبيق هذه الميزة على الهواتف، التي تعمل بنظام أندرويد، ومتى سيجري تعميمها على الجميع.

يذكر أن تطبيق "تلغرام"، الذي يعتبر من أبرز منافسي واتساب، يوفر خدمة لتحويل الفيديوهات والرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة. وتقدم هذه الخدمة للمشتركين في خدمة "Premium". بينما، ستكون الخاصية متاحة لجميع مستخدمي واتساب بدون استثناء.

يذكر أن واتساب كانت تختبر أيضاً ميزة معاينات الروابط في الحالة (Link Previews on Status) التي تتيح للمستخدمين رؤية معاينة مرئية لمحتوى الروابط التي تشارك في تحديثات الحالة، وذلك على غرار ما يحدث حين مشاركة الروابط في الدردشات. وقالت إن المعاينات المرئية تضفي مظهراً أفضل على الحالات، وتمنح أيضاً جهات الاتصال فكرة أفضل عن الرابط قبل النقر عليه.

كما أردفت أنها بدأت إطلاق الميزات الجديدة للمستخدمين عالمياً، وستكون متاحة للجميع خلال الأسابيع المقبلة.

ويمكن للمستخدمين تنزيل تطبيق واتساب لنظام أندرويد من خلال متجر غوغل بلاي، ولنظام آي أو إس من خلال متجر آب ستور من أبل. كذلك يمكن تنزيل التطبيق للأجهزة المحمولة والمكتبية الأخرى من خلال الموقع الرسمي له.

المصدر / وكالات