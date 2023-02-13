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بالفيديو جيش الاحتلال يحاصر منزلًا في مدينة نابلس

13 فبراير 2023 . الساعة 01:50 بتوقيت القدس
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جيش الاحتلال يحاصر منزل في مدينة نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الإثنين، مدينة نابلس، في الضفة الغربية المحتلة.

وحاصرت قوة خاصة من جيش الاحتلال منزلًا في منطقة الشرقية بمدينة نابلس، وأطلقت النار بكثافة تجاه المنزل، واشتبكت مع مسلحين تواجدوا في المنزل.

وخاض مقاومون اشتباكات عنيفة، وأطلقوا النار تجاه قوات الاحتلال، فيما أطلقت قوات الاحتلال صاروخ أنيرجا تجاه المنزل المحاصر.

وأغلق مسلحون، مداخل البلدة القديمة لمنع دخول قوات الاحتلال إليها.

وفي سياق متصل أعلنت عرين الأسود في بيانٍ لها، أنّ مجموعاتها تصدت واشتبكت بالرصاص المبارك والعبوات محلية الصنع لاقتحام جيش الاحتلال لمدينة نابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين
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