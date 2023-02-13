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خدمات جباليا يُتوج بلقب بطولة شهداء جنين التنشيطية

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خدمات جباليا يُتوج بلقب بطولة شهداء جنين التنشيطية

13 فبراير 2023 . الساعة 00:21 بتوقيت القدس
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غزة / مؤمن الكحلوت:

توج فريق خدمات جباليا بكأس بطولة شهداء جنين التنشيطية لكرة الطائرة، بعد فوزه أمس على فريق الصداقة ، بثلاثة أشواط مقابل شوطين، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على صالة سعد صايل بمدينة غزة.

وحضر اللقاء عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وإيهاب كحيل عضو اتحاد كرة الطائرة، ود.حازم شحادة رئيس نادي الصداقة، وعدد من الشخصيات الرياضية.

وشهدت المباراة حضور جماهيري كبير، وعدد من كوادر وعمالقة لعبة كرة الطائرة السابقين.

دخل الصداقة اللقاء بقوة ولم يسمح لخدمات جباليا بالتقاط أنفاسه وحسمه لصالحه بنتيجة (25_17).

وفي الشوط الثاني، دخل الصداقة عازما على إنهاء اللقاء مبكرا مستغلا خبرة لاعبيه، وتمكن من الفوز   بنتيجة(25_21).

ظهر الخدمات في الشوط الثالث بشكل أفضل، وحافظ على تقدمه من البداية حتى النهاية، وفاز بنتيجة (17_25).

واشتدت المنافسة في الشوط الرابع، ولعبت حيوية لاعبي الخدمات في مجاراة لاعبي الصداقة، وتمكن أبناء الشمال من تعديل النتيجة بحسم الشوط لصالحهم (23_25).

واستغل فريق خدمات جباليا نشوته، وفاز في الشوط الخامس والحاسم بنتيجة (15_13).

أدار اللقاء طاقم حكام مكون من: أسامة المقيد "حكم أول"، وحاتم حمودة "حكم ثاني"، وعاطف حسونة ومحمد مهاني " مراقبي خطوط"، وسمير المقيد "مسجل"، وجمال حسونة مقيما للحكام، ومصطفى النواجحة مراقبا للمباراة.

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#الصداقة #خدمات جباليا #شهداء جنين التنشيطية

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