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الاحتلال يستولي على أموال ومقتنيات أسير محرر في القدس

12 فبراير 2023 . الساعة 23:21 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، على مبلغ مالي ومقتنيات من منزل الأسير المحرر ابراهيم درباس، في بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت منزل الأسير المحرر درباس واستولت على ما يقارب 1500 دولار، وبعض المقتنيات كعطور وألعاب الكترونية وغيرها.

وأضافت أن الاحتلال غرم درباس مبلغ 107 آلاف شيقل بحجة تلقيه مخصصات مالية من السلطة الوطنية الفلسطينية خلال فترة اعتقاله التي امتدت لـ 22 شهرا.

ويأتي هذا التصعيد بعد قرار وزير الحرب بحكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، فرض عقوبات مالية على 87 فلسطينيًا من مدينة القدس المحتلة بحجة تلقيهم أموالا من السلطة الفلسطينية.

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#القدس #سرقة #أسير محرر #الاحتلال الإسرائيلي

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