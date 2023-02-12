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فرانك كيسي لاعب برشلونة يقترب من إنتر

12 فبراير 2023 . الساعة 21:38 بتوقيت القدس
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فرانك كيسي لاعب برشلونة يقترب من إنتر

كشفت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية عن رغبة اللاعب الدولي الإيفواري، ونجم خط وسط نادي برشلونة، فرانك كيسي، في العودة إلى إيطاليا، لكن ليس من بوابة ناديه القديم إي سي ميلان.

وعنونت الصحيفة الإيطالية عبر غلافها: "كيسي يقرر خيانة ميلان"، في إشارة إلى قرب عودة لاعب ميلان السابق إلى الغريم التقليدي نادي إنتر ميلان، لا سيما أن الإيفواري لعب 5 مواسم بقميص ميلان، قبل أن ينتقل إلى برشلونة عبر صفقة مجانية في الصيف الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن بداية المفاوضات جاءت من إنتر، الذي حاول ضم اللاعب أولًا في الصيف الماضي، عقب انتهاء عقده مع ميلان، ثم حاول مجددًا التوقيع معه في الأيام الأخيرة من الميركاتو الشتوي الماضي، لكن فرانك قرر البقاء في برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن وكيل أعمال اللاعب قد تواصل مع الإنتر في الأيام الأخيرة، خاصة أن كيسي يسعى للانتقال خارج برشلونة، بسبب عدم رضاه عن وضعيته داخل الملعب وعدم المشاركة في عدد دقائق كبير في كامب نو.

وذكرت صحيفة لا غازيتا أن العلاقة بين الإيفواري والتركي هاكان تشالهان أوغلو علاقة عظيمة منذ أيام ميلان، مؤكدة أن هذه العلاقة الرائعة قد تقرب انتقال فرانك إلى "النيراتزوري" في فترة الانتقالات الصيفية القادمة بدون أي مشاكل من الطرفين.

وكتبت الصحيفة أنه بعد ستة أشهر في الدوري الإسباني مع نادي برشلونة، أدرك الإيفواري كيسي أن الدوري الإيطالي هي البطولة المصممة لتعزيز خصائصه وإظهار قدراته في لعبة كرة القدم.

المصدر / وكالات
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#برشلونة #كيسي #إنتر

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