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إقالة مدرب في الدوري الإنجليزي بعد 3 أشهر من تعيينهسا

12 فبراير 2023 . الساعة 21:23 بتوقيت القدس
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إقالة مدرب في الدوري الإنجليزي بعد 3 أشهر من تعيينه

أعلن نادي ساوثمبتون متذيّل جدول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الأحد، إقالة مدربه الويلزي نايثن جونز بعد ثلاثة أشهر من تعيينه.

وقال النادي في بيان "يمكن لنادي ساوثمبتون لكرة القدم تأكيد انفصاله عن المدير الفني للفريق الأول للرجال نايثن جونز".

وتولّى جونز دفّة القيادة في تشرين الثاني/نوفمبر بعد إقالة النمسوي رالف هازنهوتل الذي أمضى أربع سنوات.

وغادر جونز نادي لوتون، حيث اختير كأفضل مدرّب في بطولة "تشامبيونشيب" (درجة ثانية) في نهاية موسم 2021-2022، للالتحاق بساوثمبتون.

لكن النادي مني السبت بخسارته العاشرة توالياً هذا الموسم عندما سقط 2-1 على أرضه أمام ولفرهامبتون المنقوص، وتراجع إلى قعر الترتيب بفارق أربع نقاط عن منطقة الأمان من الهبوط.

وأوضح النادي أن "مساعديه كريس كوهين وآلان شيهان غادرا النادي أيضاً"، مشيراً إلى أن "روبن سيليس سيتولى مسؤولية التدريب وإعداد الفريق قبل مباراة نهاية الأسبوع المقبلة ضد تشلسي".

المصدر / وكالات
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#الدوري الإنجليزي #ساوثهامتن

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