إصابة 71 مقدسيًّا بمواجهات مع الاحتلال في أبو ديس

أُصيب عشرات المواطنين، مساء اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال أمام جامعة القدس في بلدة أبو ديس بمدينة القدس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر في القدس بتعامل طواقمها مع ٧١ إصابة، خلال مواجهات مع الاحتلال أمام أبوابها.

وأوضحت الطواقم أنها عالجت ميدانياً 4 إصابات بالرصاص المغلف بالمطاط، و59 إصابة بالغاز المسيل للدموع، إضافة إلى 8 إصابات بالحروق.

وخلال اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال عدّة بلدات في القدس، بعد قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، بمناقشة المجلس الوزاري المصغّر للشؤون الأمنية "الكابينيت"، إمكانية تنفيذ "عملية واسعة في مناطق شرقي القدس"، على خلفية تصاعد أعمال المقاومة ضد الاحتلال ومستوطنيه.

ويوم الجمعة الماضية، عقب مقتل 3 مستوطنين وإصابة آخرين في عملية دهس نفذها الشهيد حسين قراقع قرب مستوطنة راموت، هدّد المتطرّف "بن غفير" بتنفيذ "عملية السور الواقي 2" في شرق القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين