الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق القيادي بحماس عبد الجبار جرار

جددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري بحق القيادي في حركة حماس عبد الجبار جرار، لأربعة شهور، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

وتعرض جرار للتحقيق في سجن مجدو، وذلك بعد اعتقاله من منزله في مدينة جنين في الخامس عشر من فبراير من العام الماضي.

وقالت عائلة جرار، إن محكمة الاحتلال قررت تمديد اعتقال الشيخ عبد الجبار للمرة الرابعة على التوالي، في يوم الإفراج عنه والذي كان مقرراً اليوم الأحد.

وكانت مخابرات الاحتلال قبل عدة شهور حوّلت جرار للتحقيق في محاولة لتلفيق قضية تلقيه أموالاً عام 2018.

ويعاني جرار (56 عاماً) من وضع صحي صعب بسبب التهاب حاد بوتر قدمه اليسرى، ولا يقوى على السير أو الوقوف إلا بعكاز، كما أنه لا يستطيع ثني ركبته.

وجاء اعتقاله الأخير بعد 83 يوماً فقط من اعتقال سابق أمضى خلاله عاما كاملا في الاعتقال الإداري، علماً بأنه قضى 13 عاماً من عمره أسيراً في سجون الاحتلال على فترات متفاوتة.

والقيادي عبد الجبار جرار، مواليد عام 1966 في قرية الجديدة بمحافظة جنين، وهو متزوج ولديه ولدان وبنتان.

ولا يزال الاحتلال يمنعه من السفر منذ فترة طويلة، كما اعتقل ولديْه أكثر من مرة، واعتقلته الأجهزة الأمنية في الضفة مرات عدة تعرض خلالها للتعذيب.

المصدر / فلسطين أون لاين