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الاتحاد الأوروبي يدين عنف المستوطنين ويدعو للتحقيق في جريمة قتل "ريان"

12 فبراير 2023 . الساعة 19:48 بتوقيت القدس
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دان الاتحاد الأوروبي قتل المستوطنين للشاب مثقال ريان في بلدة قراوة بني حسان، غرب سلفيت، مساء أمس السبت.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له، مساء اليوم الأحد، "يحزننا أن يكون هناك ضحية أخرى لعنف المستوطنين وهو مثقال ريان الذي قُتل أمس في قراوة بني حسان. يدين الاتحاد بشدّة عنف المستوطنين ويشعر بالقلق لتزايد عدد هجماتهم".

وتابع: "هذا النوع من العنف الذي لا معنى له سيؤجّج الوضع المتوتر بالفعل ويجب أن يتوقف، هناك حاجة إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف ويجب تقديم الجناة إلى العدالة".

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وكان الشاب مثقال سليمان ريان (27 عاما)، قد استُشهد مساء أمس، متأثرًا بإصابته برصاص مستوطنين، في بلدة قراوة بني حسان.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاتحاد الأوروبي #سلفيت #الشهيد مثقال ريان

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