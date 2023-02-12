القرار النهائي للنشامى بخصوص مباراتهم أمام شباب رفح

غزة/ وائل الحلبي:

كشف إيهاب بدير عضو مجلس إدارة نادي شباب خان يونس عن القرار النهائي لمجلس إدارة النادي بخصوص مباراة الفريق أمام شباب رفح في الجولة الثامنة عشرة، والتي اعترض النشامى على تأجيلها لمدة يومين بعدما كان مقررًا لها اليوم الأحد، لتقام يوم الثلاثاء بناءً على طلب النادي الرفحي.

وقال بدير لـ" ": إن إدارة النادي تتجه للموافقة على خوض المباراة في الموعد الذي حدّده اتحاد كرة القدم، بعد الزيارة التي قام بها وفد من اتحاد كرة القدم والمجلس الأعلى للشباب والرياضة.

واعترض شباب خان يونس على قرار الاتحاد بتأجيل المباراة لمدّة يومين، ليتم بعدها تأجيل مباراتي اتحاد خان يونس وخدمات النصيرات والصداقة واتحاد بيت حانون في نفس الموعد.

وأضاف بدير أن مجلس إدارة النادي قرّر خوض المباراة حرصًا على المصلحة العامة وللحفاظ على مسيرة الرياضة الفلسطينية.