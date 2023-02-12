نقابة الموظفين تبحث مع رئيس ديوان الموظفين قضية "الفئة الثالثة"

بحث وفد من نقابة الموظفين في القطاع العام مع رئيس ديوان الموظفين العام رامي الغمري تنفيذ قرار المحكمة الخاص بموظفي الفئة الثالثة.

جاء ذلك خلال لقاء وفد من النقابة برئاسة نقيب الموظفين خليل الزيان، رئيس ديوان الموظفين رامي الغمري.

واستعرض وفد النقابة مع رئيس الديوان سبل تنفيذ قرار المحكمة الخاص بموظفي الفئة الثالثة.

وأوضح الغمري أن الحكومة تسعى إلى حل مرضٍ لجميع موظفي الفئة الثالثة، مشيراً إلى أن هناك مداولات ونقاشات كثيرة قدمت كإجراءات لتنفيذ القرار.

وأكد أنه لا يوجد أي مقترح قدم بشكل نهائي للمصادقة عليه فيما يخص الموضوع، وأن ما يشاع هنا أو هناك حول تحديد نسبة الاستفادة بـ 20% غير صحيح.

من جانبها عبرت النقابة عن رفضها لما تم تداوله حول تحديد نسبة 20% كحل للقضية، وأكدت أنها تسعى مع الجميع للوصول لحل شامل وعادل وشامل لتلك القضية.

ونوه الغمري إلى أنه خلال الفترة الماضية تم حل عدد من الملفات العالقة بشكل تدريجي، الأمر الذي قد ينطبق على موظفي الفئة الثالثة، وصولاً إلى الحل بشكل كامل.

وبين أنه تم إلغاء مربوطة الدرجة حيث سيتم ترفيع الموظف على الدرجة الحالية في حال استفاد من النقل للفئة الثانية.

من جهته أكد الزيان ضرورة تطبيق قرار المحكمة بما يخدم الموظفين وإنصافهم وتحسين وضعهم الوظيفي، مطالباً بسرعة تنفيذ قرار المحكمة.

وشدد على ضرورة تحقيق هذا المطلب الذي طالما دفعت النقابة في اتجاه تحقيقه خدمةً للموظفين.

كما تم خلال اللقاء إطلاع رئيس الديوان على المشاريع التي تعكف النقابة على تنفيذها خاصة مشروعي باصات نقل الموظفين ومشروع صندوق الموظف.

المصدر / فلسطين أون لاين