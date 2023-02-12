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ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا إلى 34 ألفا

12 فبراير 2023 . الساعة 18:01 بتوقيت القدس
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أعلنت هيئة الكوارث والطوارئ التركية، مساء اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 29605 قتلى وأكثر من 80 ألف مصاب في تركيا، أما في سورية فالعدد المُحصى الأخير كان 3574 قتيلا في سورية.

وصرّح مسؤول في الأمم المتحدة، أمس السبت، أن حصيلة القتلى إثر الزلزال المدمّر الذي أسفر عن مقتل أكثر من 34 ألف شخص في تركيا وسورية قد "يتضاعف".

وبحسب آخر التقارير الرسمية، أدى الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات إلى مقتل 28191 شخصا على الأقل، 24617 في تركيا و3574 في سورية.

وحذّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث بأن حصيلة الزلزال الشديد في تركيا وسورية "ستتضاعف أو أكثر".

وقال غريفيث متحدثا لشبكة سكاي نيوز "أعتقد أنه من الصعب تقييم (الحصيلة) بدقة لأنّ علينا أن نرى تحت تحت الأنقاض، لكنني واثق من أنها ستتضاعف أو أكثر".

وأضاف "لم نبدأ فعليا تعداد القتلى بعد".

وقال غريفيث، السبت، في فيديو نشر على حسابه على تويتر "قريبا سيخلي الأشخاص المكلفون عمليات البحث والإغاثة المكان للوكالات الإنسانية التي سيقضي عملها بالاهتمام بالعدد الاستثنائي من الأشخاص المتضررين خلال الأشهر المقبلة".

وأكدت الوكالة الحكومية لإدارة الكوارث الطبيعية مشاركة حوالي 32 ألف شخص في عمليات البحث والإنقاذ، إضافة إلى أكثر من ثمانية آلاف مسعف أجنبي. كذلك ينتشر أكثر من 25 ألف جندي تركي في المناطق المتضررة، وفقا لوزير الدفاع التركي، خلوصي أكار.

المصدر / وكالات
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#زلزال تركيا #زلزال تركيا سوريا

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