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محمد صلاح يبحث عن أول هدف في 2023 أمام إيفرتون

12 فبراير 2023 . الساعة 17:57 بتوقيت القدس
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محمد صلاح يبحث عن أول هدف في 2023 أمام إيفرتون

يمتلك المصري محمد صلاح نجم ليفربول ذكريات طيبة خلال مباريات ديربي ميرسيسايد، قبل لقاء إيفرتون المرتقب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلتقي الفريقان على ملعب أنفيلد في الجولة 23 من عمر المسابقة، في الحادية عشرة من مساء يوم الإثنين بتوقيت مكة المكرمة.

ويأمل صلاح ورفاقه في العودة إلى درب الانتصارات وتقديم مستويات متميزة لانتشال الفريق من مسلسل عثراته هذا الموسم على كل الأصعدة.

ويبحث نجم ليفربول عن تسجيل أول أهدافه في عام 2023 بالدوري الإنجليزي، بعد أن عجز عن هز شباك خصوم فريقه على مدار 4 مباريات متتالية.

وخلال تلك الفترة، خسر ليفربول أمام برينتفورد 1-3 ثم تعثر بثلاثية دون رد أمام برايتون، وتعادل سلبيًا مع تشيلسي قبل خسارة مذلة جديدة أمام وولفرهامبتون 0-3. ماذا قدم صلاح أمام إيفرتون؟

خاض محمد صلاح 8 مباريات أمام إيفرتون، حقق خلالها 3 انتصارات وتعادل في 4 وخسر مباراة واحدة فقط.

وعلى الصعيد التهديفي، سجل "مو" 4 أهداف وصنع واحدًا، وحقق العديد من الأرقام المتميزة.

أبرز تلك الأرقام جاء خلال أمسية 1 ديسمبر/ كانون الأول 2021، حين سجل صلاح هدفًا وصنع مثله في فوز ليفربول على إيفرتون بنتيجة 4-1.

وبات "مو" وقتها أول لاعب في تاريخ بطولة الدوري الإنجليزي يسجل ويصنع في 7 مباريات متتالية خارج ملعبه.

المصدر / وكالات
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#الدوري الإنجليزي #ليفربول #محمد صلاح #إيفرتون

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