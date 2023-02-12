روسيا تنشر مشاهد فضائية لحجم التغيير في الصفائح التكتونية بتركيا

نشرت وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) مشاهد لحجم التغيير في الصفائح التكتونية بقرية "تبه هان" بولاية هطاي التركية.

وذكر بيان روسكوزموس أنّ الصور التقطت بناء على طلب وزارة الطوارئ الروسية، من أجل تقديم الدعم الفني لتركيا.

وأشار البيان أنّ صور القمر الصناعي "Kanopus-B" شملت منطقة جنوب شرقي تركيا، وتظهر حجم التغير في الصفائح التكنونية بقرية تبه هان بولاية هطاي التركية.

والإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

المصدر / الأناضول