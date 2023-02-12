صراع بين برشلونة وباريس سان جيرمان على صفقات من الدوري الإنجليزي

كشفت مصادر صحفية عن تحرّك باريس سان جيرمان لإبرام صفقتين جديدتين، تُعدّان هدفين رئيسين لنادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنَّ النادي الفرنسي يرغب في التعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا لاعب خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، بالإضافة إلى الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم تشيلسي الإنجليزي.

ويُعَدّ الثنائي سيلفا وأوباميانغ هدفين رئيسين لنادي برشلونة، بعد أن أظهر النادي الكتالوني رغبةً كبيرةً في التعاقد مع لاعب خط الوسط البرتغالي الصيف الماضي، قبل أن يؤجّل الصفقة حتى ميركاتو الصيف المقبل بسبب امتلاء قائمته الحالية.

كما استفسر برشلونة من رابطة الليغا عن إمكانية إعادة المهاجم أوباميانغ خلال ميركاتو الشتاء الأخير، وهي الصفقة التي قُوبلت بالرفض بسبب تصاريح العمل، لا سيّما أن رحيل اللاعب عن صفوف النادي الكتالوني مقابل 12 مليون يورو إلى البلوز جاء قبل أشهر قليلة فقط.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان أظهر رغبةً مسبقةً في التعاقد مع المغربي حكيم زياش مهاجم تشيلسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن الصفقة فشلت في اللحظات الأخيرة بعد إرسال البلوز أوراقًا مغلوطة 3 مرات.

المصدر / وكالات