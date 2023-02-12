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الاحتلال يصدر حكمًا بسجن والد الشهيد ضياء حمارشة 14 شهرًا

12 فبراير 2023 . الساعة 17:13 بتوقيت القدس
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أصدرت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، قرارًا بسجن الأسير أحمد حمارشة، والد الشهيد ضياء، بالسجن والغرامة المالية.

وأوضحت مصادر حقوقية أن "محكمة الاحتلال العسكرية، قرّرت سجن والد الشهيد 14 شهرًا، وتغريمه ثلاثة آلاف شيقل".

وأشارت المصادر إلى أنه "معتقل من بداية حزيران/يونيو الماضي، عقب هدم منزله في بلدة "يعبد" جنوبي غرب جنين، شمال الضفة الغربية.

ونفّذ الشهيد ضياء حمارشة في 29 آذار/مارس 2022، عملية إطلاق النار في منطقة "بني براك"، وسط "تل أبيب"، أدَّت إلى مقتل خمسة مستوطنين، وإصابة آخرين.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#جنين #يعبد #الشهيد ضياء حمارشة

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