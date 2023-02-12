أهلي غزة يستعيد صدارة دوري الأولى ويقترب من العودة للممتازة

غزة/ وائل الحلبي:

ابتعد أهلي غزة بصدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى وأصبح على مشارف العودة للدوري الممتاز، بفوزه الثمين على بيت حانون الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في ختام منافسات الجولة 18، التي جمعت الفريقين على ملعب بيت حانون.

الأهلي أزاح نماء عن الصدارة الذي اعتلاها مؤقتًا بتعادله مع الأقصى، ليعود إليها بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة، وتوقّف رصيد الحوانين عند 30 نقطة في المركز الرابع وأصبحت مهمّته معقدة في سباق المنافسة على إحدى بطاقتي الصعود.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي في ظل حالة الحذر الدفاعي من جانب الفريقين.

الأهلي نجح في التقدم عبر نجمه محمد شبير بعد جملة فنية رائعة (59)، وعدّل إبراهيم الترامسي النتيجة لبيت حانون من ركلة جزاء (69)، لكن شبير لم ينتظر طويلًا من أجل إعادة الأهلي للمقدّمة بتسجيله الهدف الثاني له ولفريقه (74).

وفي الوقت بدلًا من الضائع حسم محمد صالح الفوز للأهلي بتسجيله الهدف الثالث من تسديدة قوية (90+7).