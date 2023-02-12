استشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الطفل قصي رضوان واكد (١٤ عاماً)، متأثراً بجروحٍ بالغة أصيب بها برصاص الاحتلال في مخيم جنين بعد ظهر اليوم.

وأوضحت الوزارة في تصريح مقتضب أن الشهيد أصيب برصاصة في البطن خلال اقتحام قوات الاحتلال في المخيم منذ ظهر اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة، عن وصول ثلاث إصابات بحالة الخطر إلى مستشفى جنين الحكومي، خلال اقتحام قوات الاحتلال جنين.

ووصفت حالة المصابين بأنها خطيرة، جراء إصابتهم في البطن بالرصاص الحي.

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وقد اقتحمت قوات كبيرة للاحتلال، ظهر اليوم مخيم جنين، وحاصرت منزلا في حي الجابريات، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة.

وتسللت قوات خاصة إلى حي الحابريات في محيط مخيم جنين، ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة.

واعتقلت قوات الاحتلال جبريل الزبيدي شقيق الأسير زكريا الزبيدي بعد اقتحام منزله في حي الجابريات.

وحاصرت قوات الاحتلال منزلاً قرب مخيم جنين، واستهدفت المنزل بصاروخين "أنيرجا"، وسط انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المخيم.

واشتبك المقاومون مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها، واستهدفوها بالرصاص والعبوات المتفجرة.

وتمكن المقاومون من إسقاط طائرة مسيرة خلال اقتحام حي الجابريات بجنين.

وباستشهاد الطفل واكد يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين منذ بداية العام الجاري إلى 47 شهيداً، بينهم 10 أطفال وسيدة مسنة، وأسير في سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين